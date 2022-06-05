俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，在烏軍頑強抵抗下，戰火延燒已滿百天，烏軍奪回北頓內茨克大塊領土。淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新指出，俄烏戰爭沒有贏家，俄羅斯是最大輸家，輸掉了軍事大國的地位。

陳一新今(5日)在政論節目《新聞大白話》中表示，俄烏戰爭沒有贏家，最大輸家是俄羅斯，俄羅斯還有強大的軍力，甚至還沒把更強的武器派上用場，但是俄羅斯輸掉了軍事大國的地位。瑞典、芬蘭之所以要加入北約，就是看準俄羅斯從軍事大國降等，就算將來俄羅斯進攻，這兩國也有奮起一搏的機會。

陳一新指出，俄羅斯一個錯誤決策，造成整個戰略情勢的變化，俄羅斯變成真正輸家。烏克蘭也很慘，就算勝也是慘勝；俄羅斯勝了，也是慘勝，但是俄羅斯失掉了國際地位，更糟糕。

目前不確定烏克蘭總統澤倫斯基是否能當民族英雄，但是俄羅斯總統普丁會成為很多國家咒罵、詛咒的對象，而且俄羅斯的國際形象也大為減弱，陳一新分析，俄羅斯若不好好處理，變成輸家之後，還會有更慘的待遇。

陳一新認為，俄羅斯因為戰略錯誤，很多戰術即使成功，也不一定能救回來。另外，俄羅斯動不動就要恢復和談、取消制裁，因俄國對制裁還是不心安，而且認為對俄國傷害很大。