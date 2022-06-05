在今（5日）晚的法國網球公開賽男單決賽之前，大會先進行了女雙決賽，地主希望賈西雅（Caroline Garcia）／茉蘭登諾維奇(Kristina Mladenovic)後來居上，以2比6、6比3、6比2擊退美國組合高芙（Coco Gauff）／佩古拉（Jessica Pegula），為法國球迷留下法網女雙冠軍。

高芙前一天才在法網女單決賽飲恨波蘭世界球后思薇雅蒂（Iga Swiatek），今天繼續於女雙出賽，可惜在一盤領先下被逆轉，個人今年法網單打、雙打都是亞軍作收。

賈西雅與茉蘭登諾維奇是2016年法網女雙冠軍，兩人也曾在單、雙打世界排名都在前十裡面，茉蘭登諾維奇也是前女雙世界第1，也曾在2019年與2020年和匈牙利女將芭波絲（Timea Babos）攜手拿過法網女雙冠軍，生涯4度稱霸法網女雙。

賈西雅、茉蘭登諾維奇去年東京奧運再度搭檔女雙，雖然奧運第一輪出局、今年澳網止步第二輪，兩人回到熟悉的家鄉，再度找回6年前奪冠的魔力，在第三輪、準決賽及決賽都是在先輸一盤劣勢下奮戰贏球。