遊艇故障15人無助海上漂，海巡攜手威鯨前往救難。（海巡提供／謝佳潾屏東傳真）

遊艇故障15人無助海上漂，海巡攜手威鯨前往救難。（海巡提供／謝佳潾屏東傳真）

「輕」號遊艇5日搭載2名船員及13名遊客共15人，一早從後壁湖出發，預計前往船帆石附近從事海域遊憩活動，不料抵達目的地後卻發生船艇故障意外，整艘船在海上無助漂流，幸經海巡隊與威鯨救難協會的協助下，一行人在中午時分平安獲救，結束長達5小時的海上漂流記。

海巡隊指出，第八巡防區指揮部獲報後，緊急啟動岸海聯合搜救機制，並結合「威鯨救難協會」以公私協力方式同步進行海陸救援，由威鯨救難協會先行出動「水上摩托艇」接駁13名遊客至岸上，海上同步派遣恆春海巡隊PP-3576及PP-3550巡防艇緊急馳赴救援，並在上午10時15分許抵達現場。

但經艇長現場判斷海象（西南風4至5級、陣風7級，且西南湧強勁）不佳，恐有向岸漂流擱淺危機，經取得船長同意後，採3550艇進行拖帶、3576艇在旁戒護的雙艇救援方式，於12時許成功拖帶進入後壁湖港，人員均安。

海巡說，近期正值雷雨區籠罩恆春半島且海面西南湧強勁時節，該遊艇故障是因船上抽水泵故障造成機艙進水，導致引擎無法發動而失去動力，且無法立即排除；所幸海巡人員及威鯨救難協會於第一時間前往救助，化解一場危機。