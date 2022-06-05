收假夜電力設備異常 台鐵彰化往台中部分列車延遲 21:222022/06/05 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 5日晚間台鐵彰化車站往台中車站間發生電車線電力設備異常事件。（示意圖／張穎齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 端午連假收假日，台鐵晚間8時許傳出故障事件，彰化車站往台中車站間發生電車線電力設備異常事件，中部路段部分列車將延遲。 彰化扇形車庫百歲 升格國定古蹟 陸高鐵貴州撞土石流出軌 司機死亡8人傷 車頭全毀 宜蘭土石流淹鐵軌 2列車驚險通過 #電力設備 #異常 #台鐵 #列車 #延遲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 豪雨致路線淹水 台鐵宜蘭線大里到龜山列車延誤 21:012022/06/02 生活 陸高鐵撞土石流1死8傷！殉職司機5秒內一舉動阻翻覆墜毀 16:582022/06/04 兩岸 彰化扇形車庫升格國定古蹟 同期台鐵宿舍群亟待修復 11:182022/06/02 生活 斯洛伐克鐵道事故 火車頭撞列車74人受傷 21:542022/06/04 國際 獨》退役火車「紅斑馬」遭爆這天再開 台鐵員工怒：出事誰負責 16:512022/06/02 生活 土石流淹沒鐵軌列車緊急停駛 台鐵龜山-大里間單線通車 16:042022/06/02 生活 「最後火車站」車埕國小舊校舍 變身鐵道觀光小學堂與商場 17:142022/06/02 寶島 退休司機員失智「端午忘加班急請假」 台鐵1善舉感動全場 20:082022/06/05 生活 大雨狂炸土石流淹沒鐵軌！台鐵龜山-大里恢復雙向通車 19:252022/06/02 生活 陸高鐵撞土石流出軌1死8傷 乘客談撞擊瞬間餘悸猶存 14:282022/06/04 兩岸 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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