職籃夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」隊長梓梓（董梓甯）外型亮眼身材火辣，被封為「真人版娜美」；她昨(4日)現身球場應援，，穿著緊身啦啦隊服並大跳王心凌近日再度爆火的舞曲《愛你》，跟著音樂扭腰擺臀的模樣電暈粉絲，一轉身背面全空更讓觀眾看了大噴鼻血。

梓梓昨(4日)前往球場幫夢想家應援，只見她穿上緊身深U背心搭配超短迷你裙，凹凸有致的S曲線充分展現，不僅傲人雪白UU呼之欲出，一雙逆天修長美腿更看得人目不轉睛；只見她一轉身，背面春光同樣相當有看頭，無暇美背全都露十分養眼。加油的過程中，梓梓還跳起王心凌最夯舞曲《愛你》，與隊友將精湛舞技完美盡展，青春熱力嗨翻全場，讓她自豪地說：「這應該是你看過最Sexy的《愛你》版本…！」。

梓梓寫道：「季後賽前沒多久，《愛你》突然燒起來！馬上剪音樂、解舞編排去教女孩們，連帥帥Lulumi都被拉下來跳這麼可愛的舞（但她好棒）。我想讓大家知道，Formosa Sexy 什麼都可以駕馭，可以青春可愛，但也融合我們不變的Sexy風格～希望你們能感受到FS的用心」，還標註自己的綽號「#赤木晴梓」令網友大讚：「看轉播真的被妳辣暈了」、「又辣又可愛」、「最大辣版愛你」、「最愛的愛妳」、「身材超好」。

其實梓梓身為舞蹈老師的實力早已獲得外界認可，加上精緻臉蛋與傲人身材，讓她人氣始終高居不下。但先前她卻曾遭酸民辱罵「整天賣騷素質爛」，對此她不忍了回擊：「性感沒有錯，錯的是用狹隘的眼光看世界，說出沒教養的話、做沒教養的事」，真實心聲引來粉絲們力挺。