富邦悍將5日「KO」中信兄弟泰迪，以8比2拿下本季第10勝，不過在比賽中發生小插曲，先發投手范米特球衣右肩髒污被主審檢查，賽後富邦解釋，那是加速熱身的軟膏，因為他沒有穿束衣，才會在流汗後滲透出來。

富邦此役打擊大爆發，僅讓泰迪撐3.2局失7分退場，最終也吞下本季第4勝；范米特先發6局用106球被敲7支安打失1分，另投出7次三振、3次保送，拿下本季第3勝。

不過比賽來到第6局卻出現小插曲，主審蘇建文2度檢查范米特的球衣，最終認定沒有問題，比賽繼續進行。賽後富邦拿出范米特所使用的熱身軟膏，總教練丘昌榮說：「那是加速熱身的軟膏，因為他沒有穿內衣，所以流汗後才會滲透到球衣，主審有來摸跟聞一下，確定是熱身軟膏。」

賽後范米特被問到此事，先是開玩笑的說，那是賽前吃水餃時滴到辣椒醬，言歸正傳後說：「那是RED HOT，一種熱身膏，大約七成的投手會使用，能幫助熱身加快、放鬆，自己賽前都會使用，這不是第一次用。」

范米特表示，幾乎每個投手使用後都會穿束衣，但自己沒有習慣在球衣內再多穿束衣的習慣，所以才會滲透出來，看起來紅紅、髒髒的，「這對投手來說就是賽前準備的環節之一，應該沒有任何違法的問題。」

兄弟則表示，在5局中場時就有請主審確認，但蘇建文回應並沒有看到范米特手摸那個位置，後來是6局上滿壘富邦喊暫停時才去摸，後來換半局時再摸、也有聞，認定是「擦勞滅」。

談到6局的危機，范米特說：「當下就是想贏球，按照捕手指示去投球，今天攻守都表現得不錯，是場很好的比賽，被檢查當下也沒有受到影響，只是想贏球、積極進攻好球帶，結果也是好的。」