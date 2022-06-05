中央流行疫情指揮中心今公布新增6萬2080例本土個案，死亡124例。外界關心端午連假後疫情是否再起，指揮官陳時中認為，端午帶來一波疫情的可能性不高，6月10日後整體病例數會往下，屆時死亡數會跟著下降。資深媒體人吳子嘉直言，陳時中藉由宣布「疫情將反轉」來塑造自己的功勞，實際上卻是把「24小時火化」等問題甩鍋給地方政府，由他來報「喜訊」，鋪陳他要選台北市長。

吳子嘉今(5日)在其主持的網路節目「董事長開講」，談及陳時中研判6月10日左右疫情將反轉，吳先詢問受邀來賓、資深媒體人黃暐瀚，疫情反轉代表確診數開始往下降，這背後用意是什麼？

《美麗島電子報》董事長、資深媒體人 吳子嘉。(圖/本報資料照)

黃暐瀚分析，陳時中可能是看其他90個爆發過疫情的國家，得到80%以上的國家，疫情高原期平均時間落在45天，約一個半月，而台灣這波大爆發疫情是4月28日開始爆增，當天疫情確診數1萬1千多例，因此往後推估45天，疫情開始往下走，時間就是落在6月10日前後。黃暐瀚直言，陳時中此言等於是偷看答案。

黃暐瀚續指，今天確診數6萬多例，只要將來確診數不往上走，那和過去45天相較，數字確實會往下降，等6月10日疫情逐漸趨緩後，再等1個月，7月10日陳時中就宣布參選了。

吳子嘉追問，「所以6月10日就可以解封了嗎？」黃暐瀚直言，高原期45天是其他國家的平均時間，也可能會拉長到2個月，陳時中會這樣說，就是要給台灣人一種心理建設，讓大家感覺指揮中心有在防疫，在幫台灣渡過難關。

吳子嘉聽完黃暐瀚分析則認為，6月10日之後，沒染疫的人還是有可能染疫，對沒染疫的人是沒有影響的，顯然陳時中就是唬爛一個推估的數字。

黃暐瀚表示，因此，陳時中為了必須盡快進入到選舉模式，可能近日就會宣布從境外回國者的防疫政策變成3+4，再過1個月變成0+7，再等到9月後，大家對政府防疫失能比較淡忘後，陳時中9月開始就可以全力拚選舉。

吳子嘉傻眼反問，「所以功勞還是在陳時中身上就對了？」黃暐瀚笑稱，當然是在陳時中，因為民進黨屆時要提名他時，會封他一個「台灣守護神」的稱號，甚至再幫他拍一個廣告。

吳子嘉直呼，這樣聽起來，陳時中是想讓台灣人民或綠營支持者覺得「陳時中抗疫有功」，藉由宣布「疫情即將反轉」這個好消息，來塑造他自己的功勞，但實際上卻是把「24小時火化、快篩不足」等問題，甩鍋給地方政府，由他自己報「喜訊」，來鋪陳他選台北市長。

最後，吳子嘉和黃暐瀚異口同聲感嘆，這種做法就叫做「爭功諉過」。