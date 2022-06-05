有「日本最帥星三代」之稱的內田雅樂（UTA）在台Long Stay 3個月，受本報之邀拍攝對自己有難忘回憶的義大利品牌TOD’S。國中起便旅居國外念書的他笑說：「這樣說很對不起家人，但我從未有過思鄉病。」獨立自主的他從不畏懼孤獨，而家人也十分支持去做自己想做的事，這次UTA雖僅待在台北，但也體驗不少在地文化，還意外表示除了美食，並愛上籃球場，讓自己「想移民台灣」。

UTA出生自日本知名演藝世家，外婆是國寶級影后樹木希林、外公內田裕是搖滾歌手，媽媽內田野也哉子也曾是名演員，爸爸是台灣有眾多鐵粉、《送行者：禮儀師的樂章》的本木雅弘，「他們總是鼓勵我做自己想做的事情，（知道我要來台）他們就只有叮嚀我專注在每一個工作，但同時也要享受在其中。」但貼心的他也私下透露，媽媽還是有一點小難過。「一開始我也以為這對我來說會很困難，但可能是我個性獨立的關係，其實我從來不介意『一個人」』。」UTA說，面對新事物及語言的挑戰，也會讓他感到十分興奮，讓他十分快速地融入在當地生活。在台灣體驗了在地各式各樣的活動、美食，UTA因為太愛在地生活，甚至直接跟父母說，「如果我可以選擇一個長住的地方。就是這裡了。」

內田雅樂熱愛打籃球，台北晚間有許多打球好去處，是讓他最想待在台灣的原因之一，TOD’S卡其短褲裝、T Lion皮革拼接後背包，7萬7900元、T Timeless皮革抓皺樂福鞋，2萬5300元。（攝/JOJ PHOTO、服裝/TOD’S）

他喜歡的台灣食物是小籠包、麻辣鍋、雞湯等。不過相較於這些知名美食，讓他最想留在台灣的居然是「籃球場」，平時就是運動控的他，在工作閒暇時總是泡在籃球場裡，「如果時間允許的話，我可以一連打上3到4小時都沒問題。」而北市許多籃球場都提供照明、下雨則有室內籃球場可以選擇，「這是每個籃球選手的夢，直到現在我只要有時間就會去。」雖然這個月他將暫別台灣，前往米蘭、巴黎時裝周看秀，但他表示結束歐洲行後，還會再回到台灣，即使要二次隔離也願意。

內田雅樂熱愛打籃球，台北晚間有許多打球好去處，是讓他最想待在台灣的原因之一，TOD’S卡其短褲裝、T Lion皮革拼接後背包，7萬7900元、T Timeless皮革抓皺樂福鞋，2萬5300元。（攝/JOJ PHOTO、服裝/TOD’S）

身高189公分的他，是以模特兒出道，並於2018年就走上巴黎、米蘭等國際時裝周走秀，初次赴歐收到的禮物便是TOD’S知名的樂福鞋，而他也曾為品牌2019春夏系列走秀，「那是場我絕對不可能忘記的一場秀。」因為當時外婆樹木希林剛過世，他受到許多人溫暖照顧與教導，學習到很多，也順利展現自己的能力。這次受邀穿TOD’S新裝，可說重溫那段美好回憶。

TOD’S T Lion帆布托特包，3萬4000元。（TOD’S提供）

TOD’S黑色皮革樂福鞋，2萬4400元。（TOD’S提供）

TOD’S 1T 黃色皮革拼接休閒鞋，2萬6600元。（TOD’S提供）

TOD’S 麂皮水藍色豆豆鞋，2萬3200元。（TOD’S提供）