統一獅與味全龍3連戰最終戰，「嘟嘟」潘威倫在6局下登板達成生涯3萬求里程碑，寫下中職空前紀錄，最後他中繼3局用28球、失2分（1責失），生涯總投球數來到30020球。原本他有機會拿下本季第2勝、生涯第148勝，但後援的柯瑞沒能守成，最後兩隊戰至延長賽第10局，靠著陳傑憲2分炮，獅隊以9比6勝出。

潘威倫上次先發本有機會達成3萬球里程碑，他在4月13日面對樂天桃猿，但就在差8球時腰部不適提前退場，4局共投50球，之後球隊將他降下二軍休養，生涯投球數暫時停在29992球。

等了近2個月，潘威倫今天在6局接替先發投手姚杰宏投球，在2出局後對龍隊第7棒曾陶鎔投出的第1球正好是生涯第3萬球，球團立刻回收這顆具有歷史意義的球。

最後潘威倫用10球完成這半局，其中8球是好球，但失1分讓龍隊追成3比3平手，最後他共中繼3局、投28球，被敲3支安打、失2分（1責失），獅隊在9局上打回2分超前分，原本潘威倫是勝投候選人，但柯瑞在9局下沒能守成，雙方6比6進入到延長賽。

10局上首棒打者邱智呈獲得保送，1出局後陳傑憲敲出右外野2分炮，李丞齡二壘安打再追加1分保險分，10局下陳韻文續投，他雖然讓龍隊打者敲出2支安打但力保不失，最終獅隊以3分差勝出。

統一獅陳傑憲敲出致勝2分炮。（統一獅提供）