住在彰化的鄭姓女子因故與李姓男友分手，之後住處門鎖竟被人惡意灌入三秒膠，導致大門無法打開，經調閱監視器發現涉案者身形與李男相似，且事發時李的車子也在附近，怒而告李男毀損，但法官調閱監視器，認為犯嫌頭戴安全帽且衣著無法辨識是李，判他無罪，可上訴。

判決指出，李男與鄭女是前男女朋友，兩人感情不睦分手，未料，李男竟在2020年8月9日上午9時許，駕駛自己的小客貨車到鄭女父親位於彰化的住處，將快乾膠擠入鄭家大門鎖頭內，導致門鎖無法使用。

鄭家人調閱監視錄影器等資料，認為李男犯案，怒而對他提告，而警方調閱李男座車的車型軌跡紀錄，發現事發時其座車確實在鄭家附近，彰化檢方依毀損罪起訴李。

法官調閱鄭家門外的監視錄影畫面，果然看到一名身高約175至178公分、身材微胖的人，看似緊張的拿著東西在弄鄭家大門門鎖，但法官認為，該名男子頭戴全罩式安全帽，根本完全無法辨識容貌，且他戴著安全帽又沒有特殊之處，加上男子的穿著、身體外觀都無特別足以辨識身分之處，無從證明該男子就是李男，判李無罪。