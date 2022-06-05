一名白衣特斯拉男因「父親過世」要趕回花蓮，在宜蘭與其他車友爆發充電糾紛。（翻攝自臉書爆廢公社）

開特斯拉電動車的林姓男子因要趕回花蓮奔喪，在宜蘭與同樣是開特斯拉車主發生「充電糾紛」，林男比中指挑釁，甚至開「BB槍」狂射對方車內，事發之後有網友也分享曾在花蓮和平路段遇到林男，因「開霧燈」發生糾紛，爭執到一半也被林男開「BB槍」射擊車內後，開車跑走。

一名開著特斯拉電動車林男因「爸爸過世」要趕著回花蓮奔喪，在宜蘭超充站為了幫車子充電與其他車友發生糾紛，林男事後不滿意被拍，林男竟比中指、開BB槍狂射對方，引起網友撻伐「不管發生什麼原因，開槍就是錯」，宜蘭警分局也調閱監視器釐清事發經過，並掌握林男身份通知到案製作筆錄，全案依傷害、毀損、恐嚇及強制等罪嫌函送偵辦。

特斯拉車主持BB槍狂射繼續延燒，有網友就在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1張對話照片，他表示事發生在去年12月3日，有名特斯拉車主在從台北回去花蓮路上，因為起霧便開啟霧燈，卻被林男誤以為開遠燈直射，林男竟攔下開特斯車主，拿著瓦斯槍射擊後便跑了；從照片中的對話紀錄可見，該特斯拉車主表示「從台北開回花蓮，他(林男)說我閃他遠燈，在和平左轉往花蓮的路上攔我，一樣放車窗講話講到一半開槍烙跑」。

開特斯拉林男因「父親過世」趕著奔喪在宜蘭發生「充電糾紛」，有網友揭發曾與林男爆發爭執也被開「BB槍」(左圖)，另外有網友認為和林男發生爭執的情侶「嘴巴很臭」(右圖)。（翻攝自臉書爆廢公社公開版、記者爆料網）

貼文一出，網友紛紛留言表示「看來是慣犯啊」、「那次也是爸爸過世心情不好？」、「開完就跑，輸辣哥哦」、「射後不理，典型現代人！」、「是有幾個爸爸可以死？」、「特斯拉也要開始被搞臭了」、「他是不是專挑特斯拉車主下手啊？」、「這次是奔喪，那上次是因爲什麼？」。

另外有網友在Line群組「全臺二版-記者爆料網」上傳對話紀錄，有網友在對話紀錄提到開BB槍的林男是他朋友，林男因為要趕回去見爸爸一面，拿了1000元給對方可以先讓林男充電，因為爸爸過世了要回去見最後一面，但是對方情侶卻回「你爸死了關我屁事」，不過他也強調「開槍是絕對錯的，不該使用暴力」，但是他也認為對方(情侶)的嘴「很臭」。