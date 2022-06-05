知名連鎖速食店麥當勞餐點多樣，其中薯條更是深受民眾喜愛，有臉書粉專小編意外發現麥當勞的「內行點法」，表示在得來速消費時出示「得來速貴賓卡」，加購小薯只要10元，比原價便宜25元，讓網友驚呼「完全不知道這件事」、「居然還有這種操作」。

臉書粉專「地圖製造MakeWorld.tw」的小編1日發文指出，一直到今天才知道，原來麥當勞得來速的小薯一包只要10元，他同時把消息貼至IG限時動態上，發現很多人其實也都不曉得這件事。

貼文一出，不少網友紛紛表示，「我這一秒才知道」、「完全不知道這件事」、「居然還有這種操作」，也有內行人指出，「得來速貼紙很好用，我們已經用好多年了，貼在汽車前擋玻璃或摩托車都可以」、「我會特地強調10元小薯」、「得來速薯餅也只要10元」、「以前還有蘋果派」。

根據麥當勞官網說明，在得來速消費時出示「得來速貴賓卡」，即可以10元加購價買到蛋捲冰淇淋、小薯和薯餅，不過每車每次消費僅限用一次優惠，優惠只到12月31日止。依麥當勞菜單標示，蛋捲冰淇淋原價18元、小薯35元、薯餅32元，若透過得來速購買，依序可省下8元、25元及22元。