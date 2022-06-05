（23:30更新，補充最新戰況）挪威網球好手魯德（Casper Ruud）從2018年9月就在網球名將納達爾（Rafael Nadal）位在西班牙馬約卡島網球學院訓練，生涯首度打進四大公開賽男單決賽，對手就是兒時偶像，因此這場交手也被ATP官網稱為「師徒對決」，納達爾發揮穩健，6比3、6比3、6比0直落三獲勝，收下生涯第14座法網冠軍，也是生涯第22座四大賽冠軍，也以36歲年紀改寫高懸半世紀之久的法網最年長冠軍紀錄。

納達爾上周五（3日）度過36歲生日，也在生日當天收到晉級決賽這份禮物，本屆法網順利奪冠，除了將個人保持的法網最多男單冠軍紀錄推進到14座，也將成為法網賽史最老的冠軍，原本的34歲10個月紀錄由西班牙已故選手吉梅諾（Andres Gimeno）保持，已經高懸半世紀之久。而納達爾今年初澳網奪冠後生涯四大賽累計達21冠，今晚再贏就與費德勒、喬柯維奇拉開2座差距，穩坐史上男網第1，也將是他生涯首次連續稱霸賽季前兩個大滿貫賽，而且生涯14度打進法網決賽，納達爾通通帶走冠軍。

首盤一開始魯德似乎有點無法施展開來，第1個發球就被破發，雖然下一局他在納達爾連續2個雙發失誤「幫忙」下也破了偶像的發球局，可惜再下一個發球局再度失守；而納達爾雖然一發進球率較低，但靠著漂亮的致勝球拿下不少分數，因此首盤納達爾很快取得5比2局數領先，進而6比3取得盤數上領先。

第二盤前三局雙方互保發球局，第4局納達爾在自己的發球局連丟4分，最後還是在雙發失誤下被魯德破發，也讓魯德此役首度在局數3比1取得明顯領先優勢，不過魯德的喜悅沒有維持太久，接下來連續3個發球局被納達爾破發，反倒被納達爾連贏5局、6比3再下一城，距離勝利越來越近。

進入到第三盤納達爾在各項數據上持續優於魯德，而魯德似乎也沒轍了，不到半小時納達爾就收下這盤，而且從第二盤1比3之後，納達爾連拿11局，可以說是納達爾個人今年法網贏得算是相當輕鬆的比賽。

這場比賽除了雙方球員家屬，西班牙國王菲利普六世、挪威王子哈康與王妃梅特瑪莉特、電影明星麥可道格拉斯與休葛蘭等名流也到場欣賞。