國民黨徵召前行政院長張善政參選桃園市長，引發藍營地方不滿，雖然多份民調顯示，張善政領先民進黨潛在參選人，但退役少將于北辰拿出一份民調表示，在桃園藍大於綠是不存在的，目前藍綠是五五波。

于北辰4日在政論節目《新聞面對面》中表示，國民黨主席朱立倫當時可能認為，既然桃園市長人選擺不平，前台北市議員羅智強也要去，在地的立法委員也想選，可是說要考慮一下，朱立倫當時可能想，既然你們都這樣子，又想要又不要，乾脆就派張善政下去。于北辰坦言，桃園這步棋，朱立倫下得並不漂亮。

于北辰接著表示，有一份媒體公布的民調，比較符合桃園在地的期待。張善政以24.8%贏民進黨立委鄭運鵬的22.9%；在加權之前，張善政以26.1%贏新竹市長林智堅24.4%，但是加權後卻翻轉了。另外，該民調還問到，哪個政黨跟受訪者理念相近？民進黨和國民黨差不多。因此，于北辰認為，桃園藍大於綠目前是不存在的，藍綠是五五波。

于北辰接著指出，以往在桃園的藍綠支持度是6比4，但在桃園市長鄭文燦之後，已經變成5比5。這段時間有些人從南部搬到桃園來居住，桃園改變了，不再是傳統的藍營選民，加上年輕人指數以及政黨好感度，它翻轉了。