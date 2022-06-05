行政院長蘇貞昌今（5）日參觀2022台北國際書展，同行的還有文化部長李永得，兩人一起逛了不少攤位，逛了兩個多小時，並自費購買作家李琴峰《彼岸花盛開之島》、作家王定國《 夜深人靜的小說家》等書，共有35本書。

蘇貞昌這次參觀的展區包括法國主題國館、讀字公民書區、文訊雜誌社、允晨文化、烏克蘭專區、聯合文學出版社、九歌出版社、印刻文學、經典雜誌社、讀書共和國、前衛出版社、大塊文化、開學文化、財團法人吳三連台灣史料基金會等。

蘇貞昌今日所購買的書單如下：

1.我們台灣人：台灣國民性探討

2.史學與傳統

3.彼岸花盛開之島

4.筆記濁水溪

5.墨水隱身

6.出神入話：接地氣映人心的台灣民間信仰

7.籽．木．林．森：台灣森林錄

8.夜深人靜的小說家

9.敵人的櫻花

10.余英時評政治現實

11.台語心花開：學台文超入門

12.The Small Big台灣特有種1：跟著公視最佳兒少節目一窺台灣最有種的物種

13.世界鐵道大探索1 世界的蒸汽火車：200年火車分類學 300輛蒸汽機車全圖鑑

14.世界鐵道大探索2 世界的觀光鐵道：精選30多個文化資產鐵道與15條觀光鐵道

15.菜場搜神記：一個不買菜女子的市場踏查日記

16.太喜歡歷史了！【給中小學生的輕歷史】原始時代到西周

17.怒海逆風島嶼行：台海戰亂世代的故事

18.我在索羅門群島：台灣大使的美日戰場見聞錄

19.歌唱臺灣：連續殖民下臺語歌曲的變遷

20.中國西征：大清征服中央歐亞與蒙古帝國的最後輓歌

21.末日：致命瘟疫、核災、戰爭與經濟崩盤，災難對人類社會的啟示

22.第一響禮砲： 美國首次獲得外交承認的獨立故事

23.帝國的野心：十九世紀英俄帝國中亞大競逐

24.空襲福爾摩沙：二戰盟軍飛機攻擊台灣紀實

25.米機襲來：二戰台灣空襲寫真集

26.阿鼻劍前傳〈卷一〉封印重啟

27.阿鼻劍前傳〈卷二〉風起八千里

28.阿鼻劍：三○週年紀念合訂本 ABI-SWORD

29.大開眼界（I SEE THAT）

30.極地（2020年版）

31.拜、請：信仰與文化的綻放

32.偽造者：阿道弗‧凱明斯基的一生

33.邁向屏東學：認識論、社會結構與社區營造

34.TRY！柯子彰

35.追憶文學歲月