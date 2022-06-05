曾沛慈散發新婚小女人的幸福甜蜜。（陳俊吉攝）

曾沛慈散發新婚小女人的幸福甜蜜。（陳俊吉攝）

曾沛慈飾演擁有生技博士學位的醫師。（八大提供）

曾沛慈今年1月宣布與從事音樂工作的Peter結婚，兩人認識10年、從朋友變情人交往1年半決定共度一生。近期談起新婚生活總是一臉甜蜜的她坦言已有「做人」計畫，「希望明年開始備孕！」笑說遠住新加坡的妹妹比媽媽還會催生，「妹妹剛滿1歲的女兒實在太可愛，讓人受不了！我經常跟她追討新的寶寶影片，簡直愛到痴狂，讓我也很想自己生一個！」

彷彿是為了當媽媽做準備，出道多年、已經37歲的曾沛慈，首度在八大《親愛的亞當》飾演單親媽媽，她坦言，跟劇中女兒傅雅芝的相處過程一度讓她受挫，「我太久沒接近青少年，一開始想要用陪笑臉拉近距離，無所不用其極，但雅芝滿冰山的，我敲那面牆敲了很久。但沒想到她第一次跟胡宇威在拍戲現場碰到就相談甚歡，對他展開笑容，兩人還一起下西洋棋。我們大概見了10次，她才對我笑耶！這跟宇威比實在不成正比，讓我有點吃醋、傷心，還故意跟她說，妳就一直對宇威哥哥笑就好啦！」

幸好戲拍一半，她跟「女兒」終於變熟，殺青後還被邀請去她家玩或一起去露營，她也會關心對方的學校生活。「我在她面前講話，很怕被發現我的腦袋內東西太少，她很厲害，很有才華，會畫畫、騎馬、還會下西洋棋，有一些很高級的專長，演戲也很有天份！我曾經開玩笑跟她說，如果要簽經紀公司要找我，才不會被騙，演藝圈很多可怕的人。」

曾沛慈劇中是擁有生技博士學位的醫師，戲外的她也是北一女、國立中正大學畢業的高材生；看似學霸的她說，「我的人生，在課業上的小聰明大概到高中就用完了，小時候好像有點異於常人，不太需要很辛苦念書，甚至不讀書也可以獲得好成績，高中之後才知道沒有白吃的午餐，現在有點後悔，高中跟大學還是應該好好念書，腦袋才能再多裝一點東西。像雅芝就真的很有內涵，我跟她講話會汗顏，覺得自己怎麼這麼沒氣質，她講話沒有廢話、很精闢，像小大人很成熟，我們的相處、對話就像同輩」。

她劇中與透過「基因編輯」打造的胡宇威都絕頂聰明，戲外的她說，「我曾經真的很羨慕有一個人聰明到讓我覺得怎麼這麼聰明有才華，心想如果可以的話好想跟她換腦袋，這人就是吳姍儒（Sandy）！」她力誇Sandy是大智慧的聰明，有才華、講話又好笑有趣，「聰明的人很多，我讀北一女時也有很多聰明怪物同學，但我根本不曾想要變成誰，可是Sandy除了聰明，個性也很好，實際相處時總會讓人覺得『哇！她怎麼那麼棒』，當然她才不會想要跟我換腦袋啦！」

覺得將來可能會是怎樣的媽媽？曾沛慈笑說：「我應該會是焦慮型的媽媽，因為太愛孩子！身邊朋友都覺得我應該是會把小孩搞丟的媽媽，因為我光眼鏡就掉了10幾副，也常常找不到手機，他們覺得以我的迷糊，之後可能會進化找不到小孩！」她也自知根本當不了虎媽，「現在連朋友的小孩每個都騎到我頭上，跟我玩辦家家酒，我總是演成女僕，她們都是演公主！」