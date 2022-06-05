港星萬梓良1988年以電影《大頭仔》勇奪金馬影帝，近年長居大陸，不時會到各地商演，但飽受糖尿病所苦，多次傳出身心狀況不佳；近日他參加小型商演，被拍到需要一男一女攙扶，健康狀態再度引起關心。

日前，有網友在社交平台上發布了一段影片，標題為「無名之卒照樣可以幸福，影帝萬梓良的日常生活」，畫面中，萬梓良出席某個小型商演活動，他戴著墨鏡和紅色口罩，身穿灰色的西裝，搭配一雙黑色皮鞋，整體風格相當紳士、體面。

不過，萬梓良走路時，是需要兩個人攙扶的，他的右手挽著一位男性友人，左邊被一位高挑的妙齡女攙扶，步伐依舊緩慢，讓許多粉絲看了很憂心。

萬梓良走路需要兩個人攙扶。（圖／微博）

事實上，萬梓良近幾年常因詭異的舉動或老化的面貌而上熱搜，之前在路邊拍片時，他忽然大笑，口中還不停地說著什麼；且口齒已不清，3月拍了一支「平民影帝被困深圳，鼓勵大家堅持抗疫」的影片，把「積極」說成「知己」，讓網友都擔心起他的精神、健康的狀態。