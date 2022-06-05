33歲女星菜菜緒擁有172cm高挑身材及冷艷精緻臉蛋，曾在日劇《人事惡魔·椿真子》與《破案神手》中大放異彩，一雙逆天長腿更被封為「日本腿精」。不吝於在網上分享美照的菜菜緒，近日迎合夏天來臨PO出絕美比基尼照，美腿絕對領域及下身小丁僅一塊布遮，讓人鼻血噴爆。

菜菜緒今(5日)在IG分享美照，只見天氣晴空萬里、白雲如山般堆起，她在海邊旁綠地大露性感，身著繞頸交叉繫帶深色比基尼，中間挖空露出倒心型的UU美景，下半身穿著辣翻天的丁字泳褲，只用一小塊布遮住重要部位，除了「絕對領域」若隱若現外，再搭配一雙天生的犯規長腿，性感養眼指數破表，立刻吸引全網噴鼻血瘋狂按讚。

菜菜緒這張美照連日媒也重點報導，稱菜菜緒（本名為「荒井菜菜緒」）以日本演員、模特兒身分活躍於海外，最近更被外媒形容為「日本壓倒性的美女」，驚為天人的美貌已獲得全世界的認可。菜菜緒接下來也有電影要上映，她曾出演的日劇《七個秘書》即將在今年秋天登上大銀幕，除了菜菜緒之外，包括木村文乃、廣瀨愛莉絲、大島優子等原班人馬都會回歸電影版，超強卡司及絕美女演員陣容令人期待。

菜菜緒除了一雙逆天長腿之外，整體身材也堪稱前凸後翹，健身有成的美臀形成S型身材，不只男性欣賞，連女性觀眾看了都超崇拜；而如此不科學的9頭身比例，也讓她3度獲得「牛仔褲女王」稱號，是許多日本女生心目中的理想目標。