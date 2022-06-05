為了牙齒健康，不少人會定期前往牙科診所洗牙，不過牙醫師柯佩伶提醒，有心臟瓣膜疾病或特定情況者，須在做洗牙等「侵入性牙科處置」前服用預防性抗生素，否則可能引發細菌性心內膜炎，後果不堪設想。

洗牙也會有生命危險？牙醫師柯佩伶在個人臉書粉專發文指出，根據美國心臟協會（AHA）指引，有心臟瓣膜疾病或特定情況者，在進行「侵入性牙科處置」前，必須服用預防性抗生素，否則可能會引發細菌性心內膜炎。

心臟瓣膜疾病及特定情況有以下5種，包括有人工心臟瓣膜、曾經有過感染性心內膜炎病史、心臟移植後瓣膜方面出現問題、有先天性心臟病但沒有修補過或修補不完全、有先天性心臟病且已修補完成仍在術後6個月內。

柯佩伶強調，很多人不知道，洗牙也算是侵入性牙科處置，因為洗牙時會接觸到牙齒的牙齦組織，很可能造成細菌進入血液循環中，因此建議上述5類人在接受牙科侵入性處置前的30分鐘至1小時，或術後服用預防性抗生素，才可避免細菌性心內膜炎的情況發生。

柯佩伶也解釋，細菌性心內膜炎是細菌隨著血液擴散到全身的器官與組織，最後使心臟瓣膜或心臟內膜遭受細菌感染的疾病，若不及時治療，可能會有生命危險。