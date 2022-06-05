市調機構Counterpoint Research日前報告指出，2022年第一季全球智慧手錶市場出貨量年增13％，但由於季節性需求疲軟，季減24％。全球前三大業者分別是蘋果、三星、華為，小米則緊追在後，首度躋身前四名。

中關村在線報導，蘋果智慧手錶首季出貨量年增14％，出貨市占率高達36.1％，依舊保持領先地位。三星、華為智慧手錶的出貨市占率分別為10.1％、7.2％。

小米出貨量年增69％，隨著其在全球市場的快速擴張，小米每一季都在打破出貨量紀錄，最新出貨市占率達到5％，成為全球第四大智慧手錶業者，但小米很大一部分的銷售額，來自100美元以下的低階市場。

Counterpoint Research分析，受到疫情影響，全球智慧手錶市場在2020年幾乎沒有增長，但是自2021年反彈以來，一直表現良好，尤其是蘋果，2021年出貨量占總出貨量的三分之一以上。蘋果用戶的高品牌忠誠度是Apple Watch成功的因素之一，其產品具有較高的性能表現，iOS設備之間的連接也十分出色，預計未來的市占率可能會進一步上升。