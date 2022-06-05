家家有本難念的經！有名已經當婆婆的人妻透露，由於年輕時沒生兒子，被婆婆安排寡婦來當老公的小妾，讓她忍氣吞聲了40多年，她現在也已經當人兒女的婆婆、岳母，面對孩子的配偶，她不求關係要多好，但只求逢年過節時，可以各找各的媽慶祝、聚餐吃飯。

一名已成為婆婆的人妻在臉書社團「靠北婆婆2.0」投稿，她表示40年前因為生不出兒子，婆婆找了自己娘家隔壁村中的寡婦，由於該寡婦兒子被夫家搶走，因此寡婦無依無靠，婆婆便無視她的反對，便同意寡婦跟著老公，由於老公的軟弱無用，她又與姑嫂不合，無人幫腔，她只好忍氣吞聲接受婆婆的安排。

如今，她表示這40年來，有2個兒子與2個女兒，她自豪兒女都會在身邊孝順，就算成家之後也常回家陪她吃頓飯，但是該寡婦流產3次才獲得1女兒1兒子，寡婦和兒女住在公婆家，寡婦也常受婆家氣，兒女也不孝，寡婦兒子是「老婆奴」，入贅女方家，成家後只聽老婆的話，至於女兒的男女關係複雜，對當小老婆的媽媽感到羞恥，怕別人探聽，不敢結婚，甚至未婚生女父不詳。

有名已當婆婆的人妻自揭，老公年輕時被婆婆安排寡婦當小妾，也只能忍氣吞聲接受這樣的事情。（示意圖/shutterstock）

她還指出與老公在最後一個孩子滿18歲之後，因不擔心被搶走，在她搬出婆家後，2人就沒有再往來，不過2人也沒有離婚，她認為已經熬到60多歲，要離婚也沒意義，偶爾也會聽到老公與寡婦吵吵鬧鬧，原因是老公外面的女人來家中大鬧要個交代。

她現在已是70多歲，也當了別人的婆婆和岳母，在面孩子的配偶前，就感覺到回到婆家的日子，惹他們嫌棄，還好孩子很孝順有是非觀念，不會因為配偶而拋棄這個媽媽，她也看淡了與孩子們配偶的關係，不求逢年過節要與她吃飯，但只求讓自己的孩子過來，各找各的媽。

貼文一出，網友紛紛留言表示「其實現在婆婆只要不下指導棋，不要過度干涉，通常婆媳關係都還不錯」、「60歲離婚不會沒有意義，可以讓自己心裡舒服很多」、「辛苦了，兒子孝順就夠了」、「這人生精彩的都能拍成劇，辛苦」、「欸，家家有本難念的經啊」、「自由解脱比較重要」。