美國總統拜登在6月3日記者會上，被問及烏克蘭是否應該「割地求和」時，拜登沒有正面回答，只是重申「任何關於烏克蘭的決定，都不能沒有烏克蘭的參與」。前民進黨立委郭正亮5日直言，烏克蘭現在碰到的麻煩事，就是反攻戰局不容易打贏，資源又不斷在耗損，財政也困難，內部無法整合出一致的意見來跟俄羅斯談判，變成一個「打也難，不打也難」的局面。

據《美國有線電視新聞網》（CNN）6月3日報導，最近幾周，美國一直和英國、歐盟等盟國定期會面，試圖為結束俄烏衝突制定計劃，然而，烏克蘭並不在場。多名知情人士告訴CNN，在定期會面中，美國和歐洲盟友討論了停火和通過談判解決結束戰爭的潛在框架，主題之一就是義大利上個月提出的4點框架。

義大利此前多次表態願調解俄烏衝突，該國總理馬里奧˙德拉吉曾表示，俄羅斯和烏克蘭均希望義大利能成為兩國的安全保障國。上個月，義大利高級官員向聯合國提交了一項和平框架，該框架包括「烏克蘭承諾在北約問題上保持中立」，以換取部分安全保障，以及烏克蘭和俄羅斯就「克里米亞及頓巴斯地區的未來」進行談判等。

在俄烏衝突之初，拜登曾承諾，「任何關於烏克蘭的決定，都不能沒有烏克蘭的參與」，但報導指稱，據知情人士透露，在美國和盟友討論停火計劃時，烏克蘭並沒有直接參與。在6月3日的記者會上，當被問及烏克蘭是否應該「割地求和」時，拜登沒有正面回答，只是重申「任何關於烏克蘭的決定，都不能沒有烏克蘭的參與」。

對此，郭正亮5日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，後續會如何發展，主要還是看時間對誰有利，因為烏克蘭現在一個月就要50億至60億美元的支出，否則財政恐會撐不住，搞不好連公務員薪水都付不出來，前兩、三個月可能美國和歐盟先付掉了，但是7、8月呢？這些錢誰出？

第二，還是要看烏克蘭能反攻到什麼程度，雖然西方提供了不少重武器給烏克蘭，但是這些武器，烏克蘭在操作上都是不熟的，且烏軍的精銳部隊在烏東地區有耗損掉一部分，之後是否足以進行反攻，這都要打一個問號，因為如果要反攻，烏軍就必須以俄軍3倍的數量來做準備，就算有足夠的兵源，但打仗的軍費從哪來，也是一個問題，歐美願不願意繼續承擔？

郭正亮續指，西方的制裁造成俄羅斯國內出現通膨，但俄羅斯有原油和糧食能穩住一定的漲幅，因此，再撐半年應該不是大問題，但歐洲能撐過上半年的通膨變化嗎？美國今年11月要期中選舉，美國能繼續給錢給半年嗎？所以，烏克蘭現在碰到的麻煩事，就是反攻戰局不容易打贏，資源又不斷在耗損，財政也困難，內部又無法整合出一致的意見來跟俄羅斯談判，變成一個「打也難，不打也難」的局面。