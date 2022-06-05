AV女優伊藤舞雪現年24歲，擁有傲人F級上圍、54cm腰身和深邃五官，甫出道就被譽為「明日花綺羅接班人」。伊藤舞雪近日一張邪惡視角的泳裝自拍照曝光，除胸前大開讓誘人UU展露外，還在胸線邊緣打了好幾個圓孔，「挖洞正妹是誰？」被網友瘋傳，討論熱度直線上升。

伊藤舞雪昨(4日)在IG上分享最新泳裝照，只見她的穿著不僅「中間挖洞」性感十足，設計感又兼具高貴優雅氣息，特別在胸線邊緣打了好幾個圓孔，更突顯出她藏不住的好身材，令粉絲暴動：「夏天來了」、「超適合妳的，我很喜歡」、「這穿搭風格也太好看」、「新場景解鎖」。

1997年11月30日出生伊藤舞雪年僅24歲，一出道就被譽為「明日花綺羅接班人」，外型亮眼的她曾當過壘球選手，本來想要出道當偶像，但她意識到外界目光似乎只放在自己的身材上，於是決定踏入AV領域，但在出道當AV女優之前，伊藤舞雪其實沒有看過任何一部愛情動作片。

伊藤舞雪透露，第一次的性經驗是在高二，但她卻用「極度糟糕」來形容，直到與其他男友認識，她才開始喜歡性行為，還大方分享自己特別喜歡在「公共場所」，曾在摩天輪、KTV包廂等地方與男友發生過關係，有時還是自己主動出擊誘惑，令不少網友充滿遐想。伊藤舞雪2018年在AV圈出道，也曾和成人動漫合作推出過VR作品；她經營的推特累積63萬粉絲，每個月也會推出一集Podcast，與粉絲分享最新動態。