中廣董事長趙少康慶祝他的IG追蹤人數突破2萬人，邀請知名的政論節目主持人向他提問，其中資深媒體人羅友志嗆辣問到，朱立倫跟吳敦義，比較討厭哪一個？趙少康對此回應，這兩位他都不討厭，兩位都是認識很久的朋友。

趙少康為慶祝IG追蹤人數破2萬人，5日在臉書po出影片慶祝，影片中，資深媒體人羅友志問到：「朱立倫和吳敦義，你比較討厭哪一個？」趙少康表示，他都不討厭，這兩位都是朋友，也都認識很久。

趙少康指出，吳敦義其實能力很強，而且吳在2018年能夠提名韓國瑜去選高雄市長，算是慧眼識英雄。至於朱立倫，他也不討厭，有什麼好討厭的？政治不管你是黨主席、市長、部長、署長、總統，一切都要大公無私，「有私心時就會覺得，你這樣做、你這個規畫、這樣的提名，是不是為你自己打算？」至於是不是大公無私，大家是看得出來的。

前高雄市新聞局長王淺秋則向趙少康提問：「會堅持参選總統到底嗎？一定會爭取國民黨的提名嗎？還是已經打定主意，國民黨不管後來怎麼演變，不管什麼情況什麼結果，一定要參選總統嗎？」

趙少康回應，他會參加國民黨初選，讓選民能夠挑出最適合的候選人，如果有其他候選人比他好，沒話講，但如果沒有比他好，當然會積極參選；而到現在為止，對國家未來來講，他自己是最好的，當然最後還是要選民來選擇。