東森國際(2614)旗下轉投資東森購物網公布，1至5月合併營收（含草莓網、熊媽媽買菜網）為新台幣118.4億，累計合併稅前淨利達8.96億，EPS 每股盈餘 7.31 元，年增率8.9 ％。

分析營收成長動能主要熊媽媽買菜網、草莓網業績增長，因應疫情民眾居家生鮮需求增加，熊媽媽5月營收年增率55％，今年1至5月年增率更達到101％，表現亮眼，香港跨境電商草莓網推出便宜快篩，引發熱烈搶購，草莓網5月營收年增率11.4％。

本土疫情拉警報，民眾減少外出，透過網購補貨日常生活、防疫商品，帶動電商買氣持續攀升，4月疫情剛開始，東森購物網就推出「防疫專區」商品，5月疫情達到高峰，業績較上月成長1倍，與去年同樣爆發疫情的5月份相比，業績暴增為去年的3倍，突顯民眾防疫意識提高，即使沒有宣布防疫三級警戒，仍會減少外出聚餐，改為線上購物，持續為電商營運第2季帶來動能。

進一步分析民眾購買需求，東森購物網5月熱門關鍵字除了原有的清冠一號、淨斯本草飲，「covid-19快篩劑」及「草莓網」也擠進熱搜前10名，自政府5月11日宣布開放民眾可從海外購買快篩試劑，東森購物網100％投資的香港跨境平台草莓網迅速上架開賣最低平均一劑46元的便宜快篩，獲得會員朋友熱烈搶購，至今銷售超過80萬劑，跨境電商服務讓民眾能快速又便宜取得快篩，平安度過疫情。

從熱銷產品分析消費趨勢，隨著政府態度轉向與疫情共存，除了酒精、口罩等放疫商品，民眾更重視自身抵抗力的提升，銷售量前20名商品，保健食品就占了一半，其中以防疫茶飲類銷量最高，慈濟靜思書軒的淨斯本草飲及濃縮液銷售超過1萬5千組，靜心補氣魚腥草御守飲、菊花枸杞茶也都因防疫熱賣，另外有助強化免疫力的維他命D因此進入熱銷前10名，清冠一號授權製造廠「華陀」生產的「東森倍護膠囊」持續熱賣，創下銷售5000萬業績。

除了防疫商品，隨著梅雨季來臨，天氣逐漸炎熱，近來冷氣、除濕機、電扇熱銷，5月除濕機熱賣近3000台，較4月業績暴增2.5倍。而6月份迎接年中最大檔618購物節，東森購物網6月1日(三)到6月10日(五)推出618暖身慶，推出會員每日免費抽東森幣、每筆訂單滿額抽樂透金、全站累積滿萬可再抽萬元好禮等活動，疫情商機加上618年中慶，預估將有助6月營收再向上推升。