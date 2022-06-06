本土疫情大爆發，民進黨政府從清零到與病毒共存、快篩之亂，引發民怨。針對 2022年地方選舉，媒體人吳子嘉認為，疫情拖越久，對現任縣市長的保障性越強，國民黨的縣市首長當選機率會比較高，民進黨在今年選舉會倒大楣。

有網友4日在《董事長開講》網路節目中問到，照目前的感染人數與醫療準備來看，民進黨在年底這場選戰，勝算高嗎？吳子嘉回應，民進黨在今年選舉會倒大楣，因為目前對國民黨執政的縣市而言，在有疫情的情況下，幫到現任縣市首長，疫情拖越久，現任縣市首長連任的保障性就越強，因此，國民黨的縣市首長當選機率會比較高。

國民黨台北市議員徐巧芯則表示，最近國民黨有打一個議題，發現福又達引進的唾液快篩試劑「福吉美」，根本無法偵測Omicron變異株。先前40幾家廠商希望食藥署核准其商品進口，但都說資料不齊全，趕快去補件，她朋友樓上的公司也是做快篩，送件9次，全部被打回票。

但是福又達是高端關係企業，「福吉美」一下子就進來了，徐巧芯表示，還幫找100人做測試，說Ct值24以下驗得出來，但其仿單是2月8日寫的，質疑這是衛福部長陳時中的謊言。

徐巧芯接著表示，去年底就有Omicron，其他唾液快篩廠牌都有做Omicron試劑，福又達這一支「福吉美」仿單是2月8日出的，仍沒有把Omicron列在裡面，因此，很少有國家願意讓它的EUA通過，就只有我們政府讓它速速進來。