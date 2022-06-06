資深女星狄鶯出道近40年，即便年過半百又生育一子孫安佐，外型仍保養得宜。今（5日）她透過社群平台分享晚餐的菜色，清淡又自律，讓大批網友大開眼界，也瞬間明白狄鶯身材為何可以維持得那麼好。

狄鶯5日傍晚在臉書PO文表示：「這是狄姐5點到6點的晚餐，最後7點多再吃優酪乳，千萬不要吃宵夜久而久之會餵食道逆流對身體不好喔！」照片中，狄鶯的晚餐只有奇異果1顆、不加醬料的生菜、一碗雞湯和白飯以及無糖優格，超自律又清爽的搭配，令許多網友紛紛留言大呼：「每天這樣吃，真的需要強大的克制力，雖然知道這樣健康養生，但真的好難啊！」、「減醣派都說不要吃白米飯，原來吃也是可以瘦的」、「每天這樣吃不會膩嗎？佩服⋯⋯」、「好自律的飲食」。

親民的狄鶯，在發文後不久，針對部分網友的問題做解答，像是有人問：「白飯是不是就單吃只配青菜，不要配別的呢？是嗎？」狄鶯回覆：「雞湯配白飯」；另名網友則問：「好奇您運動健身幾年了？」狄鶯直言：「20幾年」；還有一名網友看到晚餐都沒有太多蛋白質，問：「請問你不吃魚、肉嗎？」狄鶯回應：「我會吃呀」。

除了晚餐，狄鶯4日也分享過早午餐菜色，「一、老薑水，二、蘋果，三、青菜，四、水煮蛋兩顆，五、牛奶土司麵包一片上面加莫札起司，六、牛奶一杯加黑芝麻，最後紅茶當水喝！」當時就讓很多網友感到訝異，留言表示佩服。