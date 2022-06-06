隨著遠距與混合式工作成為某些公司的常態，主管和員工面對面互動的機會也因而銳減。在這樣的情況下，績效管理要如何進行，就成了個難題。奧多比軟體公司（Adobe）為了因應當前工作型態的改變，針對公司的績效管理模式進行了大翻修。

財星雜誌（Fortune）報導指出，奧多比於今年三月推出了一個新的績效管理儀表板。

傳統的績效管理系統，往往比較著重在計算員工的價值與應得的薪酬，彷彿主要是為了減輕行政負擔而存在。

奧多比推出的新系統，不只可用來管理員工的關鍵績效指標（ＫＰＩ）與職涯發展，也讓員工可以更便利地隨時向其他人請求回饋。員工可以在儀表板上提出回饋邀約，邀請回饋的對象不限於上司，而是公司裡的任何人。

該儀表板將所有的回饋統整於一處，只要員工在公司任職一天，它就存在一天，像是一張跨越了不同部門的職涯成績單。它使得遠距工作的主管和部屬，能夠有個指導與學習的依據。

奧多比的人才管理總監麥德森（Arden Madsen）指出，該儀表板具有可攜性：「即便員工在公司內部遷調，其職業生涯也不用從頭來過。他們的成就與回饋都會跟著他們一起移動。」

另一方面，它也可以是員工為自己謀求福利，請求升遷的憑據。員工也可從儀表板上看到，曾經從事自己當前職務的人，後來移動到公司內部的哪些職位上。這個開放性資料，是員工規劃職涯的一大利器，也是主管與部屬商討未來的重要參考。它可以拓寬員工的眼界，發現一些較為罕見，過去從未思索過的發展路線。

如果員工對於某個職位有興趣，也可以從系統上申請轉調。若當下沒有這個職缺，待未來職缺出現，儀表板便會自動傳送通知。這個功能使得人才的內部遷調更容易，也幫助奧多比將人才留在公司裡。

從奧多比的做法中，你是否得到一些調整公司績效系統的靈感？

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘430期》)