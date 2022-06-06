您知道有越來越多如同立體公園般的宜居建築將出現在臺中市中嗎？臺中市政府實施「臺中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」，已屆滿三周年，建造執照申請117件，其中已核准88案。為了呈現該辦法之執行成果，並呈現臺中「新國際門戶、幸福宜居城」之都市發展願景，臺中市政府都市發展局與臺中市建築師公會將於臺中市大墩文化中心一樓大廳舉辦「臺中市宜居建築3週年成果作品展」，展覽期間自6月16日（四）至24日（五）止（週一休館），歡迎有興趣的民眾參觀。

臺中市宜居建築3週年成果展6月16日至24日於臺中市大墩文化中心舉行，此外6月17日還有舉辦一系列的宜居論壇，歡迎大家參加。(圖／台中市政府提供)

氣候暖化是全球當前重要議題，零碳排放及溫室氣體減量的任務刻不容緩。為了推動宜居建築，建構城市垂直綠化生態系統，以達成有效改善都市熱島效應及減少都市中碳排放的目標，臺中市政府自108年3月26日起實施「臺中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」。截至111年5月6日止，共有117案件建申請，建造執照共核准88件，使用執照已核發3件，其中因設置宜居設施增加總計3,043棵喬木，固碳量增加13,845公噸，相當於創造了約2座文心森林公園；以小型鄰里社區平均約20棵喬木計算固碳量，約等於增加152處小型社區鄰里公園，透過「一建案，一公園」的方式，補足都市內垂直綠化缺少之情形，不僅綠美化都市環境，亦提升市民的居住環境品質，將臺中打造成美麗、宜居的幸福花園城市。

臺中市政府都發局局長黃文彬強調，訂定該辦法立意屬公益性質，為市民謀求最佳宜居生活。若是建案規劃垂直綠化設施，以免計樓地板面積方式獎勵設置（最高免計面積為法定容積之10%)，且不得計入建築物測量及所有權登記面積，興利防弊，避免墊高房價。同時，基於公平原則，針對免計容積樓地板部分，由建商繳納回饋金，其中六成提供後續管委會管理維護宜居設施使用，另外四成則做為宜居建築研究發展、特色景觀綠能發展補助基金。

若想要了解更多臺中宜居建築設計，絕對不能錯過這次的「臺中市宜居建築3週年成果展」。該展將於6月17日上午10點在臺中市大墩文化中心舉行開幕記者會，隨後也有宜居論壇探討宜居建築、永續生態城市、垂直綠化、臺中城市新美學等議題，歡迎有興趣的民眾共襄盛舉。更多展覽資訊請至臺中市政府都發局網站查詢。

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