今日是24節氣的芒種，也宣告盛夏正式展開。這時節的特色就是潮濕、悶熱、日照強烈，對於需要常在外奔波的人來說，要預防熱衰竭、中暑與曬傷；至於常待在冷氣房的民眾，也要慎防「冷氣病」、「空調症候群」。

澄觀中醫診所林怡君中醫師指出，芒種時節的基本養生之道包括：

1.「清利濕熱」：

像是減少上午11:00到午後14:00間在外曝曬的時間、補充足夠的水分。也可多吃祛暑濕的食物，例如：西瓜、綠豆、冬瓜、黃瓜等。

2.「化濕醒脾」：

避免暴食，也不要貪飲冰涼飲品，會降低身體免疫力。

3.「養心護陽」：

少熬夜，避免緊張，情緒維持平和。

●夏天病一：避免熱衰竭、中暑 足夠水分、蛋白質不可或缺

在正常情況下，酷暑天成人每日出汗量約為1000CC左右，在高溫境下工作的人，其出汗量更可能是常人的4～10倍。尤其汗液裡包含了水及鎂、鈉、鈣、鐵、鉀等礦物質，若不及時補充水分和鹽分，可能導致熱衰竭或肌肉痙攣。

除此之外，當流汗而失水過多時，也會加速蛋白質的分解，所以夏天應多補充奶、蛋、魚、肉等優良的蛋白質食物。尤其是在高溫下工作的人，更需要補充蛋白質。

至於中暑，則是指在無法散發熱量的環境中，身體的核心體溫升高超過40.5℃，同時中樞神經的功能出現障礙，這是危及生命的緊急狀況。

(資料來源/衛福部中央健保署)

●夏天病二：全身不舒服找不出原因 恐是冷氣病！必知8大特徵

酷夏讓人只想待在冷氣房，但是待久了卻總感覺身體哪裡不舒服又說不上來。中國醫藥大學附設醫院社區暨家庭醫學部趙敏君醫師表示，如果有下列8個特徵，可能就是「空調症候群」：

水腫、全身骨痛、頭暈頭痛、容易感冒、手腳冰冷、皮膚乾燥搔癢以及鼻敏感、濕疹、哮喘等過敏症狀，或因自律神經失調而出現焦慮或胃酸過多等現象。如果有其中3個或以上的特徵，就可能罹患了「空調症候群」，也就是俗稱的「冷氣病」。

趙敏君醫師解釋，冷氣病是一種綜合型的表現，意指長時間待在冷氣房，或者大熱天從外面進入室內、溫差在5度以上所引發的不適，症狀有點類似感冒。

此外冷氣病也可能會讓人覺得心跳加速、反胃或昏昏欲睡，婦女特別容易因為低溫而誘發冷氣病，慢性病患者也比較容易發作，症狀以頭痛最為常見，嚴重時甚至可能引發心臟病或腦中風。

醫師建議，有空調症候群時，務必注意調整室內溫度不要過涼，室內外溫差以不超過3-5度為宜。同時最好採取分段進出冷氣房的方式，例如要進入冷氣房前，先在大廳、電梯口或騎樓等陰涼處停留幾分鐘，等身體逐漸適應後再入內；要從冷氣房走到炎熱的戶外，也應比照辦理。

除此之外，平時多運動，增強血管彈性，讓毛細孔恢復正常排汗調節體溫的功能，並提高身體對抗溫差的耐受力，也是防治冷氣病的根本之道。