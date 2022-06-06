近期俄羅斯媒體高層又威脅要對西方世界動用核武。專家指出，核武是對戰爭影響最大的武器，為避免引發世界大戰，美國和北約（NATO）堅定拒絕直接介入俄烏戰爭，讓烏克蘭只能自己苦苦奮戰。

《新聞週刊》（Newsweek）報導，「今日俄羅斯」（RT）總編輯西蒙尼揚（Margarita Simonyan）宣稱，俄烏戰爭若不是以俄羅斯的勝利告終，就是以全人類的災難作結，「沒有第3種選項」，威脅要對西方世界動用核武；雖然克里姆林宮並未公開支持其言論，但俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）署長羅戈辛（Dmitry Rogozin）先前才宣稱，俄軍將於今秋部署數十枚新型RS-28「薩爾馬特」（Sarmat，北約代號SS-X-30）洲際彈道飛彈。

這並非西蒙尼揚首度發表此類言論，英國先前表示支持烏克蘭打擊俄羅斯境內的目標時，她也曾宣稱這讓莫斯科只剩下「完全摧毀烏克蘭」與「核子打擊」兩種選項。

西方世界的許多言論則相對保守，如英國對外情報機構軍情六處（MI6）前處長索爾斯（John Sawers）2日警告俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），稱若對烏克蘭發動核子打擊，輻射汙染將擴散至俄羅斯本土，並認為此類威脅就足以阻止俄烏情勢升級。

軍事專家艾瑟頓（Kelsey D. Atherton）在《大眾科學》雜誌（Popular Science）上指出，除了核武之外，沒有任何武器能對戰爭造成如此巨大的影響，因為美國與俄羅斯的洲際彈道飛彈能跨越千山萬水，造成全球浩劫，讓拜登（Joe Biden）政府和北約堅定拒絕直接介入，包括建立禁航區（no-fly zone）等有限度的軍事行動，僅願意給予武器裝備、物資、財政等資源，讓烏克蘭人只能獨自苦苦奮戰。