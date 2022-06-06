近期俄羅斯媒體高層又威脅要對西方世界動用核武。專家指出，核武是對戰爭影響最大的武器，為避免引發世界大戰，美國和北約（NATO）堅定拒絕直接介入俄烏戰爭，讓烏克蘭只能自己苦苦奮戰。

《新聞週刊》（Newsweek）報導，「今日俄羅斯」（RT）總編輯西蒙尼揚（Margarita Simonyan）宣稱，俄烏戰爭若不是以俄羅斯的勝利告終，就是以全人類的災難作結，「沒有第3種選項」，威脅要對西方世界動用核武；雖然克里姆林宮並未公開支持其言論，但俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）署長羅戈辛（Dmitry Rogozin）先前才宣稱，俄軍將於今秋部署數十枚新型RS-28「薩爾馬特」（Sarmat，北約代號SS-X-30）洲際彈道飛彈。

這並非西蒙尼揚首度發表此類言論，英國先前表示支持烏克蘭打擊俄羅斯境內的目標時，她也曾宣稱這讓莫斯科只剩下「完全摧毀烏克蘭」與「核子打擊」兩種選項。

西方世界的許多言論則相對保守，如英國對外情報機構軍情六處（MI6）前處長索爾斯（John Sawers）2日警告俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），稱若對烏克蘭發動核子打擊，輻射汙染將擴散至俄羅斯本土，並認為此類威脅就足以阻止俄烏情勢升級。

軍事專家艾瑟頓（Kelsey D. Atherton）在《大眾科學》雜誌（Popular Science）上指出，除了核武之外，沒有任何武器能對戰爭造成如此巨大的影響，因為美國與俄羅斯的洲際彈道飛彈能跨越千山萬水，造成全球浩劫，讓拜登（Joe Biden）政府和北約堅定拒絕直接介入，包括建立禁航區（no-fly zone）等有限度的軍事行動，僅願意給予武器裝備、物資、財政等資源，讓烏克蘭人只能獨自苦苦奮戰。

文章來源：Putin warned: 'Radioactive contamination would spread to Russian land'
文章來源：Russian TV Says Nuclear War Only Alternative to Russia's Victory in Ukraine
文章來源：How technology, both old and new, has shaped the war in Ukraine so far
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