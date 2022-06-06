抽菸是罹患肺癌風險因子的第一名。在美國，多達 90% 死於肺癌的人是由香煙產品所造成的。無庸置疑，保護自己免於肺癌，最安全的方法就是避免抽菸。但同時，也不是所有終生都在抽菸的人，就注定會罹患癌症。事實上，很大部分的人都不會。科學家們長久以來都在納悶為什麼，而新研究進一步證明，遺傳學在這上頭扮演了角色。

●基因優勢

在那些抽菸但從來沒罹患肺癌的人當中，研究人員找到了內在的優勢。排列在他們肺部的細胞似乎較不可能隨著時間而突變。這發現認為，在某些個體中，DNA 修復基因更加活躍，這能夠保護避免癌症發生，即使當這些人規律地在抽菸。

●抽取樣本

這項研究使用了來自 14 位從不抽菸者、以及 19 位輕度、中度、重度抽菸者的支氣管遺傳圖譜。研究人員對從這些受試者的肺部所收集到的表面細胞個別進行定序，來測量他們基因組中的突變。

美國阿爾伯特·愛因斯坦醫學院（Albert Einstein College of Medicine）的流行病學家及胸腔科醫師賽門·史匹伯克教授（Simon Spivack）解釋：「這些肺部細胞存活多年，甚至數十年，所以可能隨年紀與抽菸而累積突變。在所有肺的細胞類型當中，這些是最有可能變成癌症細胞的。」

根據研究作者們，這些發現「明確展示」，人類肺部中的突變會隨著自然年紀而增加，而在抽菸者當中，DNA 損壞更加顯著。

長久以來，香煙的煙與造成肺部中 DNA 損壞有關，但是新研究發現，並非所有抽菸者都處境相同。雖然某人抽菸的量與細胞突變速率的增加有關，但是在大約 23 年，每天抽一包的量之後，這個風險就維持穩定了。

史匹伯克教授說：「最重度的抽菸者並沒有最高的突變負擔。我們的數據顯示，儘管這些人重度抽菸，但是因為他們試著抑制突變進一步累積，因此他們能夠存活如此久。讓突變趨於穩定的能力，可能是源自這些人具有很熟練的系統來修復 DNA 損傷或解毒香煙煙霧。」

這發現可以幫忙解釋說，為何有些終生抽菸者從來沒有罹患肺癌。它也可以幫忙解釋說，為何有些從不抽菸的人卻長出腫瘤。

●持續探索

雖然有毒的香煙煙霧似乎會引起肺部中額外的細胞突變，但是這些突變是否會演變為腫瘤，這取決於身體修復 DNA 或減少 DNA 損壞的能力有多好。

與 DNA 修復有關的基因可能是固有或獲得的，而在過去的研究中，修復基因的沉默與腫瘤的發展有關。基因也不是影響一個人罹癌風險的唯一因素。像是飲食之類的環境因子，也可能影響身體中造成癌症發展的養分。

什麼東西能讓一個人的身體在修復 DNA 上更棒，這還有待爭論且很有可能很複雜；但是，這個新發現認為，這個過程與肺癌發展緊密相連。

遺傳學家揚·維格教授（Jan Vijg）說：「我們現在希望研發新的檢測方法，能夠測量某人修復 DNA 或是解毒的能力，這可以提供新方法來評估一個人罹患肺癌的風險。」

※中時新聞網關心您：吸菸有害健康。