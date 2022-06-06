星座專家唐綺陽分析6/6~6/12星座運勢，本周火星、木星皆在牡羊，眾人感到忙碌，這個能量場也讓年輕人出頭、成為焦點，還要慎防脾氣暴躁、自以為是者，而火能量的影響，好壞分明，有利於發揮自我、為自己奮戰，提醒大家多加把握七月前的時間，趁勢努力達成夢想。

除此之外，金星、天王星將在周日（6/12）合相，影響到金牛座、天秤座的人，容易不按牌理出牌，轉變原本的模式，另外金融界有動盪狀況，眾人的價值觀也有很大的改變。

重要星象：火、木皆在牡羊，金、天王將合相。

【工作注意：雙子、獅子、天秤、天蠍】

雙子：應控制得宜，避免衝太快導致混亂

獅子：尋求有共識的人協助，勝過自己努力

天秤：別一意孤行，多聆聽他人的說法

天蠍：為家或房子而忙，獲得成就感

【桃花注意：巨蟹、處女、水瓶、雙魚】

巨蟹：相處不如預期，重新思考關係

處女：反思付出的方式，要讓對方能理解

水瓶：有互相喜歡的對象，好好把握機會

雙魚：放輕鬆做自己，桃花反而出現

【財運注意：牡羊、金牛】

牡羊：貴人的建議，要好好掌握

金牛：扭轉舊有思路，幫助正財運更好

【健康注意：射手、魔羯】

射手：當心因粗心而受傷

魔羯：思緒混亂睡不好，影響健康