美國和大陸消費需求放緩，過去兩年晶片短缺問題可能開始緩解，下半年恐「供過於求」，也讓亞洲晶片業者面臨考驗。美媒指出，台積電擁有技術領先優勢和強大定價能力，能挺住這一波需求降溫的衝擊，而韓廠三星電子與SK海力士遭受的損失較大。

華爾街日報報導，隨著全球各地解封和經濟重啟，消費者支出正從商品轉向服務領域，但因民眾擔憂通膨飆升而縮減支出，尤其大陸為遏制新冠疫情，上海祭出2個月嚴格封控措施，對收入和消費的打擊更大。

據 IDC數據顯示，全球第1季智慧手機出貨量僅3.14億支、年減8.9%，連續3季衰退，而個人電腦（PC）出貨量下跌 5.1%。大陸首季智慧手機出貨量更暴跌14.1%。

美國科技股重挫，迫使科技公司緊縮資金，削減IT設備支出，衝擊資料中心的伺服器晶片需求。過去18個月，半導體短缺一直是全球經濟頭疼的問題，如今需求減弱，晶片荒也開始緩解。

瑞士信貸披露追踪200多家供應鏈的數據，今年前三個月的庫存天數從上一季的42 天延長到 53 天。從疫情爆發以來，庫存一直呈現上升趨勢，因為公司囤積庫存以應對製造和物流方面的挑戰。但隨著終端需求放緩，公司庫存居高不下，可能會在下半年損害供應商。

報導指出，晶圓代工龍頭台積電能經得起需求降溫的考驗，原因是擁有技術領先優勢和強大定價能力，台積電能從規模較小的同業中搶走市占；反觀，產品對定價周期較為敏感的業者可能遭受損害較大，如業務範圍涵蓋記憶體晶片的三星和SK海力士。