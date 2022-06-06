30歲美國籍華人Tianze Zhang（音譯：張天澤）今年3月涉嫌侵入美國舊金山民宅，持械傷害、強逼一名虛擬貨幣女性交易商將約300萬美金（約合新台幣8800萬）的加密貨幣，轉帳到他指定的電子錢包，得逞後搶走手機逃逸。舊金山警方查出他逃來台灣，與我刑事局展開合作調查，5月底成功在高雄拘提到案，已由美方押返偵辦。6日我檢警將對這起台美司法合作的案例進一步說明。

根據舊金山警方San Francisco Police Department官方臉書發文指出，3月16日約下午5時30分，伯納爾高地附近的住所發生住宅竊案，30歲、洛杉磯華裔居民張天澤，闖入同為華裔、任職加密貨幣交易所的女子家中，持刀威逼她轉帳約300萬美金的加密貨幣至電子錢包，否則就要傷害她。

張得手後還搶走對方手機，2天後以觀光名義搭機來台藏匿。女子負傷報案，舊金山警方立即與聯邦調查局（FBI）和國際執法機構合作，追捕張天澤。

我刑事局國際科接獲美方司法互助請求協查，循線鎖定張來台後輾轉入住高雄旅館，上月30日持新北地檢署拘票成功逮人，2日美方派員來台將張押返。

根據舊金山警方臉書指出，張涉嫌住宅盜竊、綁架勒索和恐怖威脅等3項重罪指控，現被收押在舊金山監獄，目前還在調查中，不得保釋。而他在台被拘提的罪名則包含洗錢防制法等，刑事局在旅館逮人時，查扣新台幣約20萬現金，也循線扣到他的電子錢包，不過他強盜得來的虛擬貨幣去處，將由美方調查。