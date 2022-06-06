英國女王伊麗莎白二世今天罕見公開露面，在民眾歡呼聲中為她歷史性的白金禧慶典拉下帷幕。她也強調，未來將在家人支持下，繼續竭盡所能，為人民服務。

現年96歲的女王近期飽受站立與行動不便的問題困擾。她自2日在白金漢宮（Buckingham Palace）露台觀看閱兵儀式後，至今天再度公開現身。

女王身穿綠色套裝，搭配白色手套，手拄拐杖，與73歲王儲查爾斯王子（Prince Charles）、39歲長孫威廉王子（Prince William）和8歲的喬治小王子（Prince George）一同出現在白金漢宮露台，接受聚集在林蔭大道上的大批民眾歡呼。

隨後女王發布聲明表示，對於民眾熱烈響應白金禧慶祝活動，她「滿懷謙卑，也深受感動」，近日滿溢的善意、歡樂和親情讓她備受啟發。

在聲明中，女王也不忘強調，「雖然我可能無法親自出席每場活動，但我的心一直與你們同在；在家人支持下，我仍將竭盡所能，為你們服務。」。（譯者：施施）1110606