42歲女星吳怡霈，5月4日下午搭著德製白色休旅現身位於內湖的中天電視台，有著助理陪同的她，一下車就用銳利的眼神掃射四周，確定沒有異狀才走進大樓工作。看來原本近視1200度的她，在2010年時進行的視力矯正相當之成功，才能在出道將滿20年之際，能夠目光炯炯地觀察周遭環境，非常機警。

日前吳怡霈在小S徐熙娣主持的《小姐不熙娣》中，自爆已有穩定交往的男友，對方的長相還不錯、雙眼皮、身高173cm、有些肌肉，條件幾乎完全符合她曾論及婚嫁的日籍前男友Aki。不過今年1月時吳怡霈就曾被時報周刊CTWANT直擊，Aki多次充當司機幫忙駕駛吳怡霈的德製白色休旅，與她四處奔走。當時吳怡霈經紀人，對於本刊兩人關係，僅回覆低調表示：「怡霈與Aki就是很好的朋友，兩人一直都是朋友關係。」看來是要留給她本人自己承認。

今年一月本刊曾直擊吳怡霈與日籍男友同進同出。（圖／本刊攝影組）

吳怡霈和Aki先前交往長達7年之久，而早在2017年時，吳怡霈就曾答應Aki的求婚，原本計畫隔年要在沖繩舉行婚禮，卻臨時喊卡。2019年8月吳怡霈又被本刊直擊和楊子儀兩人，在她的德製白色休旅車上共處4小時，同年底她宣布和交往近7年日本男友Aki分手，對於兩者被作聯想，吳怡霈曾表示，因為對未來規劃不同，男方想成家，但自己「除非要生小孩，才會去結婚」，經過理性討論後，最後決定和平分手，2022年才又復合。

日前吳怡霈在小S節目中承認有穩交男友，還喜曝對方有小肌肉。（圖／東森提供）

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