范逸臣、田中千繪因《海角七號》愛情長跑13年，兩人多次被捕捉到約會、過夜，對外卻始終保持低調不多談。時報周刊CTWANT日前又在兩人住處附近的超商，巧遇這對情侶檔，一前一後買完咖啡走出超商，不知是否因為太常被媒體遇到，兩人在回家路上一直保持安全距離，跟以往「牽手攬牢牢」的熱戀模式差很大。

走在回家的路上，兩人始終保持著一段距離。（圖／本刊攝影組）

5月12日下午，本刊巧遇范逸臣、田中千繪外出，在住家附近的超商買咖啡，天氣炎熱，只見范逸臣穿著無袖背心，露出壯碩的性感手臂，田中千繪則穿著牛仔長袖襯衫防曬，兩人各買了一杯咖啡，接著便往住處方向走。

范逸臣穿著背心露出壯碩手臂不怕曬，而田中千繪則還加了罩衫防曬。（圖／本刊攝影組）

不同於過去本刊拍到時彼此緊牽對方的手逛街，當時田中千繪還會大方勾著范逸臣手臂，這次再捕捉到兩人身影，不知道是手上拿咖啡不方便，回家路上不僅沒看到兩人手牽手，走在路上也刻意一前一後拉開距離，時不時注意四周目光，而田中千繪為了防曬，過馬路等紅綠燈時，獨自拿出了小陽傘遮陽，與走在前方的范逸臣始終維持兩至三步微妙的距離。

雖然酷愛運動，不過田中千繪似乎還是很怕曬黑，去住家附近買咖啡也不忘撐傘。（圖／本刊攝影組）

這對情侶檔交往多年，何時邁入婚姻也讓大家相當關注，然而婚事似乎也跟兩人步行的距離一樣，始終就差那臨門一腳。外界多認為是田中爸爸是婚事卡關的關鍵，但田中千繪日前接受本刊訪問，大方地否認傳聞，表示爸爸希望她開心就好，相信粉絲應該也很期待看到兩人偶爾放個閃，讓大家也分享一下他們的甜蜜才是。

過去范逸臣、田中千繪走在路上都會「牽手攬牢牢」。（圖／本刊娛樂組）

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