台法混血辣模鄭又寧（Lea）是已故演員安迪的兒子阿夜的女友，小倆口穩定交往7年，阿夜不時會在社群網站上PO出恩愛照放閃，連帶提高外界對Lea的關注度。不過近日Lea公開為翻玩潮牌MF BY G.C.D.C業配，但她穿上的T-shirt圖樣全是精品名牌LOGO的「致敬款」，被網友質疑業配盜版之嫌。

日前Lea在IG曬出一系列身穿MF BY G.C.D.C二創Hermers、balenciaga、PRADA等品牌Logo的T-Shirt，雖然她PO文表明衣服屬於「翻玩」設計，但仍有網友質疑，並在DCARD上PO文寫下「網美業配盜版精品T」，不解定價一件超過2500新台幣的衣服，「打著翻玩的名號就能跟盜版撇清關係嗎？」引發兩派論戰。

Lea日前在IG分享精品名牌的翻玩T，引發爭議。（圖／翻攝自Lea IG）

不少網友認為翻玩品牌有實體店面，代表「被認可」，但也有人持反對意見直言：「有設櫃不代表沒侵權。」Lea也親上火線澄清，透露自己是經由朋友而認識該牌，加上她喜歡搞怪、惡趣味的東西才會接下業配，「就我認知翻玩與盜版之間本身就一直存在很多模糊界線，非常主觀，況且這個獨立品牌『mfamsterdam』是有註冊的，也有店面，大家也都搜尋得到。」冤喊標題太言過其實，也喊話要大家理性討論。

據悉，MF BY G.C.D.C於2015年從荷蘭街頭崛起，品牌主理人黃克誠（Eric Huang）以惡搞與嘲諷為核心，對時尚大牌、世界名畫進行二次創作。但「翻玩」若未經過授權，容易讓消費者誤認為精品之虞、有減損精品廠商商譽風險，恐涉及侵害他人註冊商標。此外，品牌Logo圖形屬於美術著作，改作、重製他人著作屬侵害著作權的行為，若遭品牌追究恐得不償失。

身為模特兒的Lea對穿搭頗有心得，在朋友介紹下接下該牌業配。（圖／翻攝自Lea IG）

其實早在2020年底，法國時尚名牌LV就曾不滿MF BY G.C.D.C商品涉嫌侵害商標權，跨海提告主理人黃克誠、MF旗艦店顏姓負責人，但他們辯稱「本案商品屬於二次創作，我們的商品有清楚傳達跟LV等品牌沒有關係，所以不需要得LV等品牌的同意。」

辯護人也主張MF BYG.C.D.C在潮流圈有一定知名度，「消費者在購買時，是認同該品牌幽默、獨特的街頭精神，與LV、GUCCI等知名品牌所彰顯的奢華品味時尚精神有別，目標客群不同。」但台北地檢署調查後，今年2月以該牌使用LV相似的註冊商標，有混淆誤認消費者之餘，依違反《商標法》將2人起訴。

對於分享的翻玩T出現爭議，本刊私訊Lea 求證此事，但至截稿前未能取得回應。

MF BY G.C.D.C賣場全是翻玩的服飾。（圖／翻攝自MF BY G.C.D.C蝦皮）

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