爭取桃園市長提名的國民黨台北市前議員羅智強，日前表示將向國民黨桃園市長參選人張善政提出3個「公正、自信、無私」的建議，昨日提出首個建議，並表示只要張善政補足程序正義，他將立刻退出桃園市長選舉，不料今日卻突然說後續2建議不提了！

羅智強今（6）日在臉書指出，雖然他昨日提出「補正程序正義」的第1策，但張善政4日晚間的貼文其實就已軟性拒絕。他認為，參加初選民調除了可以補正程序正義外，更重要的目地是可以證明每個參選人的真實實力，不論對黨或對個人都有正面意義，「但看來張善政並不作此想」。

羅智強表示，既然如此，他也就沒有必要再提第二策和第三策去為難張善政，說「我的『言責』已盡！我該說的話已經說了，那就尊重張善政，今天開始，我就繼續專心走桃園，為桃園祈福、為民喉舌」。

羅智強昨日向張善政提出第1策，指出有48.9%的桃園人不支持違反程序正義徵召張善政，因此希望張善政向黨中央提出作初選民調的建議，並說只要張善政願意補足程序正義，他會立即宣布退出桃園市長選舉。