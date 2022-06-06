收假後別被炙熱的陽光騙了，今天氣相當不穩定，白天高溫上看36度，午後開始有陣雨甚至雷雨。滯留鋒接近台灣上空，明起至下周日（12日）鋒面滯留，加上西南季風助長降水，全台各地都有「劇烈天氣」機率。這波雨勢堪稱今年梅雨季以來最久，提醒民眾注意。

今白天晴朗炎熱，清晨稍有涼意的20多度一下子就被陽光加溫，各地高溫逾34度，東部達36度。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今西南部率先有短暫雨，中午過後各地轉陣雨或雷雨，不排除有大雷雨機率。

根據最新模式模擬，滯留鋒重返台灣上空，明起至下周日，梅雨季第3波滯留鋒將帶來明顯「劇烈天氣」，停留期間包括雷擊、強風、瞬間強降雨等，無一不缺，時間長恐致災，呼籲民眾注意天氣變化。

下周一（13日）至下周三（15日）滯留鋒仍在台灣北部海面一帶，吳德榮進一步指出，西南季風持續偏強，天氣還是不穩定。接下來長達7至10天的天氣狀況不佳，要特別觀察。