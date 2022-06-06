摘下法網第14冠的納達爾（Rafael Nadal）在6日賽後表示很可能不會參加今年的溫布頓公開賽，除非他能找到處理左腳傷痛的辦法。目前他需要透過注射來麻醉神經，也難以預測網球生涯的下一步。其實打完這次法網已經很勉強，納達爾說：「顯然我無法在腳失去知覺的情況下繼續作戰了。」他考慮最後的手段就是開刀治療。

King of Clay x 14 👑@RafaelNadal remains undefeated in Paris finals, conquering Casper Ruud 6-3, 6-3, 6-0 for a 14th title#RolandGarros pic.twitter.com/GctcC17Ah8 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2022

法網是納達爾最喜歡的大賽，此次他在決賽直落三拍落魯德（Casper Ruud），再度證明史上無人能及的紅土統治力。網球的起源據信是在法國，初期使用時鐘的指針來計分，指針最醒目的位置就是15、30、45三個點。後來有Deuce的規則，所以把45改成40，兩人都是40的時候，取得優勢的一方變成45。法文的零蛋「l’ouef」音近於英文「Love」，納達爾第3盤就賞給了魯德一個 Love。

況且納達爾不只會打法網而已，他總計22座大滿貫金盃，4大賽沒有他征服不了的場地。原先納達爾在澳網只有1冠是他4大賽裡最少的，不料今年喬柯維奇（Novak Djokovic）因為疫苗問題被逐出澳洲，澳網單打金盃就落入納達爾之手，讓他至少在每個大滿貫都拿了兩次。外媒Eurosport指出，納達爾在此戰之後可以成為「史上第一（GOAT）」頭銜的最有力競爭者。