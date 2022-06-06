台北市何姓男按摩師猥褻女客被判刑10月確定，他未到案執行被通緝期間，竟又在任職的同一家養生館按對2名女客性侵及猥褻，台北地方法院斥責何男不知悔改，多次利用消費者對按摩專業之尊重與信賴加以性侵及猥褻，判囚5年6月，可上訴。

被害女子在去年8月18日10點多到養生館消費按摩，何男明知她僅欲接受按摩服務，竟在按摩過程中先以「消水腫」療程為由按摩她之大腿，再藉機違反Ａ女意願，將手伸入她褲管再伸入內褲，強行將手指性侵她私處。

何男還欲脫下她內褲與外褲，她立即扭動身軀制止，何男才停止行為，被害女子結帳後離開後告知男友，並到醫院驗傷採證向警方報案。

另一被害女子在2020年6月6日下午到養生館消費按摩，何男為她按摩大腿過程中對她猥褻逞，她無法忍受出言要求何男的手不要放在其女性私處，何男才停止行為，她按摩結束後在養生館臉書專頁留下負評，為避免他人繼續受害，也報警提告。