IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)隨著昆山廠恢復正常生產，2022年5月合併營收雙位數「雙升」、以52.29億元改寫歷史次高。公司預期6月營收表現將優於4月，在產品組合可望優化下，續拚毛利率、營益率、稅前淨利、稅後淨利率連9季「四率四升」。

南電公布2022年5月自結合併營收52.29億元，較4月44.34億元成長達17.92％、較去年同期40.99億元成長達27.56％，改寫歷史次高。累計前5月合併營收242.25億元，較去年同期190.94億元成長達26.87％，續創同期新高。

南電發言人呂連瑞先前指出，中國大陸封控干擾物流運輸，昆山廠因供應鏈長短料問題影響生產，對4月合併營收影響約15％。不過，目前昆山廠已完全恢復正常生產，5、6月營收將優於4月，在產品組合可望優化下，仍努力朝連9季「四率四升」方向努力。

呂連瑞指出，ABF載板目前仍呈現供不應求狀態，交期亦與先前相同，尤其是大尺寸高層數產品。南電今年ABF載板產能已增加10％，全年ABF載板產能估增20％、明年達30％，加計昆山廠今年開出BT載板新產能20％，使集團整體產能估增15～18％。

不過，美系外資近期出具報告開槍，指出由於PC及伺服器需求降溫，使ABF載板供給缺口降至低於10％，雖然目前未見砍單，但恐使未來幾季ABF載板漲勢暫緩。利空消息使南電近期股價修正達25％、幅度遠高於大盤的5％，已反映大部分市場負面影響。

美系外資預估南電第二季營收將季增約10％、年增29％，突破160億元改寫新高，毛利率估升至38％，每股盈餘估逾6.4元。不過，鑒於產業前景趨守，將評等自「加碼」降至「中立」、目標價自670元降至420元。