鴻海(2317)公布2022年5月自結合併營收4977.74億元，較4月4864.64億元成長2.33％、較去年同期4550.34億元成長9.39％。累計前5月合併營收2.39兆元，較去年同期2.29兆元成長4.07％，雙創同期新高，表現均優於公司預期。

鴻海表示，5月四大產品與4月相比，受惠供應鏈管理得宜、出貨相對順暢，使消費智慧產品強勁雙位數月成長、優於公司預期。電腦終端產品中的筆電出貨亦相對順暢，惟疫情仍影響部分零組件供應，元件及其他產品受疫情影響、雲端網路產品因基期較高，均略微衰退。

若與去年同期相比，受惠伺服器市場整體需求維持暢旺、出貨相對順暢，使雲端網路及消費智慧產品均講出雙位數年成長，優於公司預期。元件與其他產品業務持續增加，但疫情影響部分物流，電腦終端產品受封城影響有限，兩者均與去年同期約略持平。

就前5月狀況觀察，雲端網路產品受惠伺服器市場整體需求維持暢旺，繳出強勁雙位數年成長，電腦終端產品受惠新品發表及供應鏈管理優勢發揮、元件與其他產品受惠消費性及其他產品零組件需求，亦繳出顯著年成長，僅消費智慧產品因比較基期較高而約略持平。

展望第二季，鴻海表示，雖然疫情對供應鏈產生不同程度影響，但集團在產品多元化、製造基地均衡分散、供應鏈管理等優勢顯現下，目前能見度略高於先前看法、也略優於市場預期，惟各項不確定因素仍在，故仍須密切觀察後續供應鏈變化對市場供需的影響程度。

鴻海先前法說時預期，第二季營收將與首季及去年同期約略持平，主因消費智慧產品步入新舊轉換期，使營收估將季減、年減3～15％，但雲端網路產品可望維持強勁成長，季增、年增逾15％，電腦終端、元件與其他產品則均季增、年增3～15％。

鴻海董事長劉揚偉日前股東會時表示，中國大陸封控對營運整體影響有限，5月表現看來比預期好，上海封城對供應鏈影響已逐漸趨緩，目前看來一切均朝向正向發展，對下半年旺季營運及供應鏈穩定度有信心，目前對第二季及全年展望優於年初預期。