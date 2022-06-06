0758:美國有線電視新聞網（CNN）在俄軍猛烈砲擊長達數周後，烏克蘭盧甘斯克州州長海岱（Serhiy Haidai）5日在Telegram發文宣布，烏軍已經清除北頓內茨克（Severodonetsk）半數地區，「城市半數地區實際上由我們的士兵控制。」他說預期接下來幾天俄軍會持續猛烈砲擊、加強攻勢，以拿下北頓內茨克。

烏東前線傳出好消息之際，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）周日也親赴烏克蘭南部札波羅熱（Zaporizhzhia）、烏東盧甘斯克州及頓內茨克州（Donetsk）的前線慰問士兵。

他在札波羅熱視察時向烏軍表達感謝，他也前往當地一所療養院慰問逃離馬立波（Mariupol）的烏克蘭居民。

他稍後在全國演說中表示當天也前往包括里斯查斯克（Lysychansk）、索萊達鎮（Soledar）等烏東戰火最猛烈的地區，這2個城鎮過去幾周來持續受到俄軍的飛彈、砲彈攻擊。

澤倫斯基說：「我為每個我遇見的、握過手的、交流過的、支持的人感到驕傲。」他透露帶了一些東西給前線士兵，也從前線帶回一些東西給烏克蘭民眾，那就是「信心與力量」。