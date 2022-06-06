富時羅素公布台灣50指數等指數審核結果，台灣50指數成分股納入：力積電(6770)；台灣中型100指數成分股納入：貿聯-KY(3665)、金像電(2368)、富邦媒(8454)、聯邦銀(2838)。相關成分股納入及刪除變動自6月17日交易結束後生效。
本次審核結果，台灣50指數成分股納入：力積電，刪除：富邦媒；候補名單：長榮航(2618)、遠東新(1402)、和碩(4938)、永豐金(2890)、緯穎(6669)。
台灣中型100指數成分股納入：貿聯-KY、金像電、富邦媒、聯邦銀，刪除：天鈺(4961)、彩晶(6116)、力積電、南紡(1440)；候補名單：奇鋐(3017)、中石化(1314)、南茂(8150)、榮運(2607)、豐興(2015)、彩晶、川湖(2059)、瑞鼎(3592)、勝一(1773)、聯合再生(3576)。
台灣資訊科技指數成分股納入：貿聯-KY、金像電，刪除：天鈺、彩晶。
台灣發達指數成分股納入無變動，刪除：南紡。
台灣高股息指數成分股納入：聯發科(2454)、東和鋼鐵(2006)、聯電(2303)、文曄(3036)、陽明(2609)，刪除：興富發(2542)、群創(3481)、兆豐金、裕民(2606)。
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