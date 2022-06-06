演藝圈明星夫妻檔王中平、余皓然育有一雙兒女，愛女韓菲臉蛋精緻甜美、氣質清新，而且有副好歌喉，外型不輸偶像明星，也因此被封為「校花級顏值」星二代，目前在加拿大求學的韓菲，經常透過社群分享生活，日前她開放網友們跟她問與答，不料因沒回覆到某個網友，而被對方的朋友批評「大小姐脾氣」，韓菲選擇用IG限時動態親自解釋，並且委屈道歉。

韓菲外型甜美、個性溫柔親切，看見網友發問，她不時會回答，甚至會開放玩QA問答，昨天(6/5)她一連更新3則IG限動，分享了多張私訊截圖，有名網友因她沒回私訊，被對方的朋友批評是大小姐脾氣「不過是個靠爸靠媽族，超噁」，韓菲解釋一來跟該網友不熟，再來她其實陌生訊息很少在回，也很難每封私訊都回到，不知為何會演變成她欺負該網友，「如果有誤解的話希望能解開」。

韓菲因沒回覆陌生訊息，被罵大小姐脾氣、靠爸靠媽族。(取材自hahahanfi_0120 IG)

韓菲也吐露，自己回覆部分陌生訊息，通常是出於禮貌，畢竟訊息量滿多的，不會每封都回覆到，「沒想到我禮貌性的簡單回覆，現在造成了別人的誤解」，她也貼出另一張私訊截圖，曾分別在4月及5月底回應過該網友的問候及感謝轉發，之後到了本月3日她沒能回覆，後來該網友來詢問吉他問題，韓菲再度回覆對方，藉此表示「我自認為自己算是回覆訊息會分清楚底線的人，我不知道其中到底是有什麼誤會…」，表示自己一直以來都很感謝所有私訊、回覆她限動的人，把大家都當朋友一樣，「但今天被這樣誤解，其實我蠻難過的」。

韓菲之後又公布了第三張私訊截圖，是她去向怒罵的網友，解釋自己一直都是禮貌性回覆陌生訊息，對於被罵感到一頭霧水，這番解釋反倒惹得對方繼續罵：「他有回訊bass的事道謝，你有這麼多時間回問題，卻連一聲不客氣也不會說，這樣你還有什麼好狡辯，就是大小姐脾氣」、「父母到底怎麼教的，沒禮貌，還牽拖一堆，他本人沒生氣，是我看到他受欺負，找你理論」，韓菲看了也心累，也強調連自己朋友的私訊她都不一定回覆，喊話此事到此為止，表示發生這種事情她會自我檢討，「之後的陌生訊息我暫時不會回覆了，真的很抱歉，也謝謝大家」。