第三波梅雨來了，氣象局表示，周二至周日梅雨滯留鋒面影響台灣，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼出未來5天的雨量預測圖「紫色一大片」，據各國模式模擬，這次梅雨累積雨量集中在西部，尤其中部以北的雨最多。

未來5天的雨量預測圖，台灣累積雨量一大片都是紫色。(翻攝自 台灣颱風論壇｜天氣特急 臉書)

台灣颱風論壇昨晚以「梅開三度，周二早場起」形容這波梅雨，指端午連假結束面對的不只工作，還有梅雨，最新各模式預報顯示，這次累積雨量預計是在西部，尤其是中部以北的雨水比較多。下雨的型態如同前幾波梅雨，以間歇陣雨為主，中間會有空檔，實際雨勢大小，得看當下對流發展狀況，對流長在哪、走到哪就下到哪，如果對流發展特別好，留意短時間強降雨，「切記，隨時看一眼雷達圖保平安。」

台灣颱風論壇表示，預報資料顯示今（6日）白天台灣還在西南風控制範圍，南部平地清晨偶雨，山區午後陣雨。周二到周末（7至12日）梅雨鋒面抵達，預計會在台灣上空到北部近海間滯留，全台下雨機率高，但後期會稍緩一點。提醒這次鋒面待的時間會比較長，雨勢不見得會致災，但連續和緩的一直下雨也很煩。

氣象局指出，周二至周日（7至12日）鋒面影響，天氣不穩定，周二至周四鋒面在台灣上空，西半部有局部大雨發生機率，尤其周二、周三雨勢最明顯，有局部短延時豪雨機率，其他地區也有短暫陣雨或雷雨；周五至周日，鋒面北抬到台灣北部地區至北部海面一帶，雨勢略為減緩，主要降雨區域在中部以北，整天有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生，其他地區亦有雨；氣溫上，降雨明顯且持續，各地氣溫稍下降，尤其北台灣有轉涼的感覺。