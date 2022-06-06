台中一名男子昨日到好市多時，驚見一名身穿灰色上衣的大叔為挑選西瓜，在沒脫鞋情況下，整個人爬到西瓜堆裡，令他看傻眼直酸，「這樣挑西瓜真優秀」，並將照片PO上網，引發逾6千名網友怒火，砲轟「他是把西瓜堆當成球池了嗎？」

原PO昨（5）日於臉書社團《爆怨公社》指出，中午12時32分在台中市南屯區好市多採買時，發現一名身穿軍綠色長褲、灰色上衣的大叔為挑選西瓜，整個人爬到西瓜堆裡，甚至連鞋子都沒有脫，完全不顧他人眼光，令原PO看傻開酸，「這樣挑西瓜真優秀」。

該名男子沒脫鞋就爬進西瓜堆，衛生疑慮引發網友堪憂。（圖／翻攝自爆怨公社）

圖文曝光後，引發逾6千名網友撻伐，「都不會不好意思耶，臉皮真厚」、「真的『下西下井』」、「當成球池嗎？」、「球池，成人區？」、「都不怕壓壞西瓜欸」、「恥度無下限」、「誇張，西瓜都被他壓爛了」、「記得去年是一個大媽被拍到」、「去年也有啊！每年都會發生一次，這些人是怎樣？」

留言中也有不少人想起去年也有一名婦人，也是為了挑選西瓜，穿著鞋子爬到西瓜堆上，誇張行徑讓路過的小孩也忍不住多看幾眼，但婦人最後連一顆西瓜都沒有買，引發民眾怒火。